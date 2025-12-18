На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут запретить рекламу на дорожных знаках

В ГД рассмотрят законопроект, запрещающий рекламу на дорожных знаках
true
true
true
close
Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Госдуме рассмотрят законопроект, запрещающий размещение рекламы на «желтых табличках» под знаками дорожного движения. Об этом «Ъ» рассказал председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

«В законопроекте предлагается установить запрет на распространение рекламы на дорожных знаках и их опорах, исключив возможность размещения логотипов магазинов и предприятий. Реализация инициативы может привести к перераспределению рекламных бюджетов и созданию новых каналов поступлений в региональные бюджеты за счет легализации рекламной деятельности», — сообщил Топилин.

По мнению законодателей, бизнес злоупотребляет размещением рекламы на проезжей части под видимо указателей. По данным аналитиков, спрос на такие размещения появляется из-за повышения цен на наружную рекламу, что особо чувствуется в сегменте малого и среднего бизнеса.

Также сообщается, что законопроект, ужесточающий требования к распространению рекламы под видом указателей, был внесен в Госдуму в 2024 году. Сейчас закон «О рекламе» запрещает размещение коммерческой информации на дорожных знаках или опорах. Кроме того, ГОСТ 2019 года разрешает установку щитов на желтом фоне под знаком, где размещаются обозначения мест повышенного интереса, которые привлекают автомобилистов, что не является рекламой.

Ранее автоэксперт раскрыл, о каких проблемах говорит вибрация в машине.

