«Была розовая комната»: солист «Иванушек» начал ремонт в квартире, узнав пол будущего ребенка

Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко рассказал, что после гендерной вечеринки начал ремонт в квартире. В беседе с «Газетой.Ru» на «Реальной премии MusicBox» певец признался, что раньше в детской были розовые стены.

По словам Туриченко, подготовка к появлению малыша на свет ведется полным ходом. Сейчас будущие родители заняты тем, что переделывают детскую комнату.

«Мы обустраиваем гнездышко, комнату детскую, купили всякие штуки на стены. Узнали недавно, что будет мальчик, теперь перекрашиваем стены в синий цвет. Вы будете смеяться, но реально у нас была розовая комната. Даже розовые шторы. А теперь делаем ремонт в синем цвете», — поделился Кирилл Туриченко.

Жена артиста поправила его, что комната будет все же не в синих оттенках. Она считает, что нужно быть готовыми ко всему, поэтому выбирает нейтральные оттенки.

«Мы делаем бежевую комнату, чтобы потом, если что, и так, и так можно было», — отметила супруга Туриченко.

