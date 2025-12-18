На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС России уничтожили два артиллерийских расчета ВСУ под Сумами

Лебедев: под Сумами ночью были уничтожены два артиллерийских расчета ВСУ
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы России уничтожили два артиллерийских расчета ВСУ под Сумами в результате ночного удара под Сумами. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«00:30. Повторный удар по подразделению (противника) на восточной окраине Сум с уничтожением двух артиллерийских установок. <...> Два расчета уничтожено, в живых остался раненый водитель грузовика», — сказал представитель подполья.

По его словам, украинские установки были размещены на разрушенной ферме в восточном пригороде Сум в селе Токари. Там же Вооруженные силы Украины устроили полевой склад. После ночного удара произошла детонация артиллерийских боеприпасов, заявил Лебедев.

До этого координатор николаевского подполья рассказал, что российские военнослужащие ударили баллистической ракетой «Искандер» по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Кривом Роге Днепропетровской области.

Он отметил, что в результате атаки три человека получили ранения, несовместимые с жизнью. На месте прилета работали семь машин скорой помощи.

В ночь на 1 декабря российские войска нанесли массированный удар беспилотниками «Герань» по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области.

Ранее стало известно о проблемах ВСУ в Харьковской области.

