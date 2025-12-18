Видео: BMW с москвичом разбилась на западе столицы

На Западе Москвы на видео сняли разбитую BMW, влетевшую в дерево

На Западе Москвы иномарка с человеком влетела в дерево. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«На Крылатской улице автомобиль вылетел с дороги и застрял среди деревьев. По предположениям очевидцев, водитель уснул за рулем и пропустил поворот. Запах алкоголя в машине отсутствует», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов и полностью разбита подкапотная часть. По данным канала, на месте аварии работали оперативные службы города, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего.

