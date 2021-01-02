На Украине новогоднее поздравление Путина стало популярным в Google

Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина побило по популярности поздравление президента Украины Владимира Зеленского среди украинцев на YouTube. Об этом сообщает Страна.ua.

Запрос «Поздравление Путина 2021» оказался на седьмом месте по популярности, а новогоднее поздравление Зеленского в десятку лидеров не вошло.

При этом в поисковике Google 31 декабря среди граждан Украины по числу запросов фраза «С новым годом 2021» обошла аналогичную на украинском. Кроме того, популярными стали «Новый год 2021» и «С наступающим».

Также в подборку наиболее просматриваемых роликов у украинцев вошло российское ТВ-шоу «Голубой огонек», которое по просмотрам обошло новогодний выпуск украинского «Вечернего квартала».

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