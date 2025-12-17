На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал о передаче союзникам опыта, полученного на СВО

Путин: Россия передает зарубежным партнерам опыт, полученный в ходе СВО
Автор: Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Россия делится полученным в ходе специальной военной операции (СВО) опытом со своими зарубежными союзниками и партнерами. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны России, трансляцию которого ведет пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Высокий уровень подготовки частей и соединений, их способность решать самые сложные задачи подтверждаются в ходе регулярно проводимых учений, в том числе с участием наших зарубежных союзников и партнеров, которым мы передаем опыт, полученный в ходе специальной военной операции», - сказал президент.

Новость дополняется.

