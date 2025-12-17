Обрушение обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) неизбежно, и это понимают западные кураторы украинской стороны. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил глава российского военного ведомства Андрей Белоусов, передает Telegram-канал Кремля.

«В конечном итоге подтвердилось то, что было очевидным с самого начала — обрушение обороны ВСУ неизбежно», — заявил он.

Глава МО добавил, что западные кураторы «наконец-то» понимают положение Киева на линии боевого соприкосновения.

Белоусов также рассказал, что угроза вторжения Украины в Белгородскую, Брянскую и Курскую области была снижена за счет создания «зоны безопасности» в украинских приграничных регионах.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании отметил, что российские военнослужащие с начала текущего года взяли под контроль более 300 населенных пунктов. Он добавил, что среди взятых под контроль населенных пунктов есть такие, которые насыщены долговременными фортификационными сооружениями.

