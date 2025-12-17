На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоусов заявил о неизбежности обрушения обороны ВСУ

Белоусов: западные кураторы Киева понимают, что падение обороны ВСУ неизбежно
Григорий Сысоев/РИА Новости

Обрушение обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) неизбежно, и это понимают западные кураторы украинской стороны. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил глава российского военного ведомства Андрей Белоусов, передает Telegram-канал Кремля.

«В конечном итоге подтвердилось то, что было очевидным с самого начала — обрушение обороны ВСУ неизбежно», — заявил он.

Глава МО добавил, что западные кураторы «наконец-то» понимают положение Киева на линии боевого соприкосновения.

Белоусов также рассказал, что угроза вторжения Украины в Белгородскую, Брянскую и Курскую области была снижена за счет создания «зоны безопасности» в украинских приграничных регионах.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании отметил, что российские военнослужащие с начала текущего года взяли под контроль более 300 населенных пунктов. Он добавил, что среди взятых под контроль населенных пунктов есть такие, которые насыщены долговременными фортификационными сооружениями.

Ранее Путин назвал сроки поставки «Орешника» на боевое дежурство.

