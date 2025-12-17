Стало известно, когда суд рассмотрит вопрос о выселении Долиной из спорной квартиры

Мосгорсуд 25 декабря рассмотрит вопрос о выселении народной артистки России Ларисы Долиной из квартиры, которую Верховный суд РФ передал Полине Лурье. Об этом сообщает РИА Новости.

«Заседание судебной коллегии назначено на 25 декабря 2025 года», — говорится в сообщении.

Лариса Долина оказалась в эпицентре громкого скандала после продажи своей столичной квартиры. Певица заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск в суд. Он встал на сторону Долиной и вернул ей жилье, при этом не обязав выплатить деньги покупательнице недвижимости Полине Лурье. В итоге она осталась и без квартиры, и без уплаченных за нее 112 млн. Такой поворот вызвал бурю возмущения: пользователи соцсетей спорят о справедливости решения, а на артистку обрушился поток критики, фактически приведший к ее «отмене» в медиа. Спор дошел до Верховного суда, который постановил отменить принятые по делу судебные акты и оставить квартиру Полине Лурье. В ближайшее время нижестоящему суду предстоит рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной.

