Житель Белгородской области наступил на странный предмет и лишился пальцев на руке

Гладков: житель Мурома пострадал из-за сдетонировавшего взрывного устройства
FotograFFF/Shutterstock

В Шебекинском округе Белгородской области в результате взрыва ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его информации, инцидент произошел в селе Муром, где мужчина наступил на взрывное устройство, после чего произошла детонация. Пострадавший получил тяжелые травмы, в том числе травматическую ампутацию четырех пальцев правой руки, а также множественные осколочные ранения лица и голени.

Бригада скорой помощи доставила мужчину в тяжелом состоянии в городскую больницу №2 Белгорода. Как отметил глава региона, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Накануне два мирных жителя получили ранения при атаке украинского дрона по автомобилю в Белгородском округе. По словам Гладкова, инцидент произошел на участке трассы Устинка — Ясные Зори. Бойцы «БАРС-Белгород» доставили женщину в Октябрьскую больницу. Она получила рваную рану плеча, баротравму и ожоги лица. Пациентка находится в тяжелом состоянии.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о новых потерях среди мирных жителей после атак ВСУ.

