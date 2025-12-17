На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоусов уличил НАТО в наращивании коалиционных сил

Белоусов: НАТО продолжает наращивать коалиционные силы
Global Look Press

Угрозы военной безопасности за последние три года значительно изменились, Североатлантический альянс (НАТО) продолжает наращивать свои коалиционные силы. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе заседания коллегии военного ведомства, передает ТАСС.

«Анализ военно-политической обстановки показывает, что угрозы военной безопасности за последние три года существенно изменились. Североатлантический альянс продолжает наращивать коалиционные силы», — сказал он.

По словам главы Минобороны, НАТО занимается активной подготовкой к развертыванию ракет средней дальности, обновляет номенклатуру ядерных боеприпасов и совершенствует средства противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, альянс модернизирует систему мобилизационного развертывания и увеличивает оперативность переброски своих войск к восточному флангу, заключил он.

В ходе заседания коллегии президент России Владимир Путин рассказал о наращивании странами НАТО наступательных сил, а также о создании и развертывании ими новых видов оружия, в том числе в космическом пространстве.

Президент отметил, что одновременно с этим в Европе людям «вбивают в головы страхи» по поводу неизбежного столкновения с Россией и призывают готовиться «к большой войне». По мнению главы государства, западные лидеры, «повышая градус истерии», руководствуются личными политическими интересами, а не интересами своих народов. Путин подчеркнул, что все заявления европейской элиты о российской угрозе являются «ложью», «бредом».

Ранее Белоусов заявил о предпосылках к продолжению боевых действий в 2026 году.

