Белоусов уличил НАТО в наращивании коалиционных сил

Угрозы военной безопасности за последние три года значительно изменились, Североатлантический альянс (НАТО) продолжает наращивать свои коалиционные силы. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе заседания коллегии военного ведомства, передает ТАСС.

«Анализ военно-политической обстановки показывает, что угрозы военной безопасности за последние три года существенно изменились. Североатлантический альянс продолжает наращивать коалиционные силы», — сказал он.

По словам главы Минобороны, НАТО занимается активной подготовкой к развертыванию ракет средней дальности, обновляет номенклатуру ядерных боеприпасов и совершенствует средства противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, альянс модернизирует систему мобилизационного развертывания и увеличивает оперативность переброски своих войск к восточному флангу, заключил он.

В ходе заседания коллегии президент России Владимир Путин рассказал о наращивании странами НАТО наступательных сил, а также о создании и развертывании ими новых видов оружия, в том числе в космическом пространстве.

Президент отметил, что одновременно с этим в Европе людям «вбивают в головы страхи» по поводу неизбежного столкновения с Россией и призывают готовиться «к большой войне». По мнению главы государства, западные лидеры, «повышая градус истерии», руководствуются личными политическими интересами, а не интересами своих народов. Путин подчеркнул, что все заявления европейской элиты о российской угрозе являются «ложью», «бредом».

Ранее Белоусов заявил о предпосылках к продолжению боевых действий в 2026 году.