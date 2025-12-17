На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоусов оценил угрозу вторжения ВСУ в приграничные регионы России

Белоусов: угроза вторжения в Белгородскую, Курскую и Брянскую области снижена
Reuters

Угроза вторжения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородскую, Брянскую и Курскую области снижена за счет создания «зоны безопасности» в украинских приграничных регионах. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

По его словам, в ходе работ было разминировано более 150 тыс. гектаров земли на территории этих регионов.

Белоусов объяснил, что взятие под контроль ВС РФ Купянска позволит расширить «полосу безопасности» в Харьковской области, а также снизить угрозу атак северной части Луганской народной республики (ЛНР).

Помимо этого, глава МО доложил, что взятие под контроль Красного Лимана продолжается. Белоусов рассказал, что оперативное взятие территорий позволит российской стороне выйти на путь блокирования Славянска.

Незадолго до этого президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании, подтвердил, что ВС России будут последовательно решать задачу создания и расширения буферной зоны безопасности. Глава государства подчеркнул, что ключевым гарантом суверенитета, независимости и безопасности России, а также стратегического паритета остаются Вооруженные силы.

Ранее Путин назвал сроки поставки «Орешника» на боевое дежурство.

