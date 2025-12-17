На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп согласился с оценкой своего «алкогольного характера»

Трамп заявил о своей предрасположенности к зависимости от алкоголя
Anna Rose Layden/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет предрасположенность к алкоголизму, хотя не употребляет спиртное. Об этом он рассказал в интервью газете The New York Post.

Таким образом Трамп прокомментировал высказывание главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, которая отметила, что у него «характер алкоголика». Американский лидер подчеркнул, что его не задела такая формулировка и в целом он даже согласился с оценкой своей подчиненной.

«Если бы я пил, у меня был бы очень высокий шанс стать алкоголиком. Я много раз говорил это о себе. У меня очень склонный к зависимостям характер», — сказал Трамп.

Он отметил, что сознательно избегает спиртного, вспоминая трагедию со своим старшим братом Фредом — 1981 году он не смог оправиться от сердечного приступа, вызванного алкоголизмом.

Президент США также выразил полное доверие Уайлс и положительно оценил ее работу, подчеркнув, что она успешно справляется со своей ролью. При этом Трамп раскритиковал публикацию Vanity Fair и интервьюера Криса Уиппла, заявив, что материал исказили, а факты изложили неверно.

По данным американских СМИ, Уайлс пользуется высоким авторитетом в окружении Трампа и считается одним из ключевых факторов стабильной работы его администрации, избегая внутренних конфликтов, характерных для первого президентского срока.

Ранее в США губернатор штата создал сайт с уголовными делами соратников Трампа.

