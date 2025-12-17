Путин высказался о поведении европейских политиков

Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» и ложью сценарий нападения России на Европу, а европейских политиков он обвинил в «повышении градуса истерии». Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ 17 декабря 2025 года.

«Они руководствуются какими-то сиюминутными личными или групповыми политическими интересами, а только не интересами своих народов. И всё больше повышают градус истерии. Уже неоднократно говорил, это ложь, просто бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам. Но делается это вполне осознанно», — подчеркнул президент.

По словам Путина, в Европе людям «вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией». Однако люди, которые из произносят, похоже, «забыли» о своей ответственности, отметил президент.

По словам главы государства, Россия «даже в самых сложных обстоятельствах» стремится «находить дипломатические развязки противоречия и конфликтов». И если такие шансы не были использованы, то ответственность лежит на тех, «кто уверовал, что с нами можно говорить языком силы», подчеркнул Путин.

Отметим, что 11 декабря глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о том, что Россия не собирается нападать на Европу и готова зафиксировать это юридически. Тогда же, 11 декабря, генсек НАТО Марк Рютте призвал альянс готовиться к войне с конфликту с Россией. Также премьер-министр Виктор Орбан 7 декабря заявил, что лидеры ЕС готовятся к войне с Россией и поставили цель достичь полной готовности к 2030 году.

Ранее в Госдуме рассказали, кто разожжет Третью мировую войну.