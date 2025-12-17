На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров осудил намерение ЕС передать Украине российские активы

Лавров: ЕС пытается подорвать усилия Трампа, покушаясь на активы России
Сергей Гунеев/РИА Новости

Европейский союз пытается подорвать усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, покушаясь на суверенные активы России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Россия осудила практику применения односторонних рестрикций, поскольку они подрывают нормы международного права.

По словам Лаврова, сейчас это наиболее ярко проявляется на фоне украинского конфликта, когда ЕС пытается подорвать устремления администрации Трампа в международных финансовых отношениях, покушаясь на неприкосновенную собственность.

17 декабря в ходе выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу необходимо принять окончательное решение о предоставлении помощи Украине в 2026-2027 годах за счет замороженных в ЕС активов России на саммите 18-19 декабря, оно не может быть отложено.

Издание Politico сообщило, что Европейский союз обсуждает возможность принятия решения о конфискации замороженных активов РФ в обход позиции Бельгии.

Ранее сообщалось, что европейские чиновники испугались репутационных потерь из-за активов РФ.

Санкции против России
