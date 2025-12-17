Белоусов: НАТО и ЕС создают предпосылки к продолжению боевых действий в 2026 году

Политика стран НАТО и Евросоюза создает реальные предпосылки для продолжения боевых действий в 2026 году. Об этом заявил глава военного ведомства России Андрей Белоусов на коллегии Министерства обороны, сообщает ТАСС.

По его словам, Москва видит попытки «европейских руководителей и киевского режима» уклониться от вопроса мирного урегулирования конфликта. Речь идет о его затягивании в надежде ослабить Россию.

«Одновременно началась форсированная подготовка объединенных вооруженных сил НАТО к противостоянию с Россией на рубеже тридцатых годов. Такая политика создает реальные предпосылки для продолжения военных действий и в следующем, 2026 году», — заявил Белоусов.

В свою очередь глава государства Владимир Путин заявил, что если Киев откажется от разговора по существу, то Россия добьется освобождения исторических земель военным путем. Отдельно российский лидер отметил, что что армия России имеет возможности для наращивания темпов наступления на стратегически важных направлениях спецоперации на Украине.

Ранее Путин подтвердил планы по расширению буферной зоны у границ России.