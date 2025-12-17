На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Шансов нет»: Мерцу объяснили, почему армии Европы не смогут дать отпор России на Украине

Аналитик Коновалов: у армий Европы нет сил, чтобы дать отпор России на Украине
Mindaugas Kulbis/AP

Европейские войска в случае отправки на Украину в рамках гарантий безопасности Киеву не смогут противостоять российской армии в зоне СВО. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов, комментируя соответствующее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца.

«Нет абсолютно никаких (шансов противостоять ВС РФ. – «Газета.Ru»). И здесь давайте проведем параллель. Соединенные Штаты и Евросоюз с большой помпой объявили о том, что они направляют (на Украину. – «Газета.Ru») технику, причем технику они заявляли как лучшую военную технику в мире. Были отправлены американские Abrams на территорию Украины, немецкие Leopard, британские Challenger. Все они были успешно сожжены, все они сгорели и с большим позором были уничтожены», — подчеркнул он.

Коновалов отметил, что российские военные специально выбирали эту технику для того, чтобы уничтожить. По оценке военного эксперта, если Европа решится отправить войска на Украину, то с ними будет то же самое.

Аналитик также напомнил, что у европейских армий нет нужной организации войск, а также денег для оснащения военных на Украине. Кроме того, Коновалов подчеркнул, что в НАТО нет единой позиции по возможной отправке солдат на Украину. Италия, Венгрия, Бельгия и Словакия выступают против такой инициативы, напомнил эксперт.

По мнению Коновалова, появление военных Североатлантического альянса неминуемо приведет к прямому конфликту НАТО с Россией.

17 декабря Мерц заявил, что в случае отправки на Украину европейские силы при определенных обстоятельствах смогут противостоять ВС РФ.

«Мы обеспечим демилитаризованную зону между воюющими сторонами, и, если быть очень конкретным, мы также будем действовать против соответствующих российских вторжений и атак. Мы еще не дошли до этого», — сказал Мерц.

Ранее Зеленский понадеялся на работу «спецтрибунала» против России.

«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
