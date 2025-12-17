Найден неожиданный способ усилить действие химиотерапии

Комбинация ультразвука и вибрирующих наночастиц может повысить эффективность химиотерапии, облегчая проникновение лекарств в плотные опухолевые ткани. К такому выводу пришли исследователи из Университета Колорадо в Боулдере. Результаты работы опубликованы в журнале ACS Applied Nano Materials.

Многие опухоли отличаются высокой плотностью: их жесткая структура мешает противораковым препаратам равномерно распределяться внутри ткани. Чтобы преодолеть это препятствие, ученые создали наночастицы размером около 100 нанометров, которые начинают вибрировать под действием высокочастотного ультразвука. Эти колебания временно изменяют структуру опухоли, снижая содержание белков, отвечающих за жесткость ткани.

Эксперименты на трехмерных моделях опухолей показали, что метод не разрушает клетки и не повреждает ткань, а именно «размягчает» опухолевую среду. Это позволяет лекарствам глубже проникать внутрь опухоли без усиления токсичности и побочных эффектов, характерных для традиционной терапии.

Сейчас технология проходит испытания на животных моделях. В перспективе ее планируют использовать как вспомогательный метод при лечении локализованных форм рака — в том числе молочной железы, простаты и яичников, — чтобы повысить точность и результативность уже существующих схем лечения.

Ранее российские ученые раскрыли физический принцип, стоящий за развитием рака.