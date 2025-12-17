На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найден неожиданный способ усилить действие химиотерапии

ACS: эффективность лечения рака повышается, если «размягчить» опухоли
true
true
true
close
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Комбинация ультразвука и вибрирующих наночастиц может повысить эффективность химиотерапии, облегчая проникновение лекарств в плотные опухолевые ткани. К такому выводу пришли исследователи из Университета Колорадо в Боулдере. Результаты работы опубликованы в журнале ACS Applied Nano Materials.

Многие опухоли отличаются высокой плотностью: их жесткая структура мешает противораковым препаратам равномерно распределяться внутри ткани. Чтобы преодолеть это препятствие, ученые создали наночастицы размером около 100 нанометров, которые начинают вибрировать под действием высокочастотного ультразвука. Эти колебания временно изменяют структуру опухоли, снижая содержание белков, отвечающих за жесткость ткани.

Эксперименты на трехмерных моделях опухолей показали, что метод не разрушает клетки и не повреждает ткань, а именно «размягчает» опухолевую среду. Это позволяет лекарствам глубже проникать внутрь опухоли без усиления токсичности и побочных эффектов, характерных для традиционной терапии.

Сейчас технология проходит испытания на животных моделях. В перспективе ее планируют использовать как вспомогательный метод при лечении локализованных форм рака — в том числе молочной железы, простаты и яичников, — чтобы повысить точность и результативность уже существующих схем лечения.

Ранее российские ученые раскрыли физический принцип, стоящий за развитием рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами