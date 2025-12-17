Путин оценил геополитическую ситуацию в мире

Президент РФ Владимир Путин заявил, что геополитическая ситуация в мире по-прежнему остается напряженной. Глава государства оценил обстановку на международной арене в ходе выступления на расширенном заседании коллегии министерства обороны России, трансляцию которого ведет пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Сегодня мы видим, что геополитическая ситуация в мире продолжает оставаться напряженной, а в ряде регионов становится просто критической», — сказал Путин.

Он обратил внимание, что страны — члены НАТО активно наращивают и модернизируют свои наступательные силы. Более того, они создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космосе.

17 ноября депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик в беседе с журналистами «Газеты.Ru» заявил, что нынешняя геополитическая ситуация имеет все признаки холодной войны. Речь идет об обновлении странами своих стратегических ядерных арсеналов, увеличении военных бюджетов, развитии новых видов оружия. По словам парламентария, Москва и Вашингтон «обмениваются определенными стратегическими сигналами». При этом Россия демонстрирует готовность в случае необходимости ответить на любую угрозу, подчеркнул он.

