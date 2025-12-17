Белоусов рассказал о положении ВС РФ в зоне боевых действий

Российские войска удерживают стратегическую инициативу в зоне боевых действий и ведут наступление практически по всем направлениям. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ заявил глава ведомства Андрей Белоусов, передает ТАСС.

«В течение всего года Вооруженные силы [России] уверенно удерживают стратегическую инициативу», — сказал он.

Белоусов обратил внимание, что военнослужащие страны с начала 2025 года взяли под контроль более трех сотен населенных пунктов и свыше шести тысяч квадратных километров территории. По словам министра, показатели текущего года на одну треть превысили прошлогодние.

Как отметил глава МО РФ, темпы продвижения трех группировок российских войск — «Запада», «Востока» и «Центра» — выросли в 1,5–2 раза по сравнению с 2024 годом. В частности, подразделениям ВС России удалось освободить Курскую область и ликвидировать важные узлы обороны украинских формирований на территории Запорожской области и в Донбассе.

Расширенное заседание коллегии министерства обороны РФ проходит 17 декабря, в том числе в нем принимает участие президент страны Владимир Путин. В начале встречи глава государства обратил внимание, что российские бойцы за год освободили более 300 населенных пунктов.

Ранее военные ВС России взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области.