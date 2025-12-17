Лавров оценил действия США в Карибском море

Лавров: действия США в Карибском море вызывают неприятие у большинства стран мира

Действия США в Карибском бассейне вызывают неприятие у большинства стран мира. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Эти действия, конечно же, вызывают неприятие у практически всех стран, кроме европейцев, которые притаились, молчат в отношении любых критических замечаний в адрес Вашингтона», — сказал он.

По мнению главы МИД РФ, планы США о начале наземной операции в Венесуэле подрывают надежды на то, что можно будет договориться дипломатическим путем.

В конце ноября президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее для авиакомпаний, наркоторговцев и торговцев людьми. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне.

Газета The Washington Post сообщила, что американские военные самолеты постоянно ведут патрулирования районов вокруг Венесуэлы. Американские СМИ неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты могут атаковать уже совсем скоро. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

