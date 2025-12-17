Белоусов рассказал о профессионализме военных врачей в зоне СВО

Военные врачи спасают более 90% раненых в ходе боевых действий. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании коллегии военного ведомства, передает ТАСС.

«Хотелось бы отметить, что сегодня более 90% раненых, поступающих с поля боя, спасены», — сказал он в рамках своего доклада перед участниками ежегодного мероприятия.

В конце августа глава Минобороны РФ сообщил, что показатель возвращения военнослужащих в строй после ранения сохраняется в Вооруженных силах России на уровне 97%. По его словам, такого результата удалось достичь благодаря внедрению новых медицинских технологий в войсковом звене.

Белоусов отметил, что медицинское освидетельствование участников специальной военной операции (СВО), получивших ранения на поле боя, ускорилось в два раза. По его словам, в армии были созданы шесть мобильных военно-врачебных комиссий (ВВК). Благодаря этому нагрузка на стационарные ВВК снизилась на 80%.

Ранее военные медики вручную завели сердце бойца после остановки.