Иосиф Пригожин заявил о готовности помочь Долиной

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с изданием «Абзац», что готов помочь Ларисе Долиной.

Пригожин отметил, что поможет Долиной, если та об этом попросит. Он подчеркнул, что каждый человек может оказаться в беде. Продюсер также уверен, что хейт в адрес народной артистки не прекратится до появления нового резонансного дела.

«Каждый человек может оказаться в беде. Но я считаю, что не надо было доводить до суда. Не знаю, как сложится ее дальнейшая карьера. В данном случае победило правосудие. Артист, спортсмен, политик – никто не должен быть неприкосновенным», — поделился шоумен.

Пригожин назвал справедливым решение Верховного суда. Он считает, что было бы глупо и смешно его оспаривать.

В августе 2024 года певица продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке. В результате покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья.

16 декабря 2025-го в ВС России прошло рассмотрение жалобы Полины Лурье по делу о приобретении московской квартиры у Долиной. Суд постановил пока оставить право собственности на жилье за Лурье. Дело о продаже недвижимости отправлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Ранее сообщалось, что Долина не стала менять концертный график после потери квартиры.