Google составил топ запросов россиян в 2020 году

Российский офис компании Google опубликовал перечень наиболее частых запросов россиян в поисковике в 2020 году.

Так, в категории «Как…» лидирующую позицию занял вопрос «Как сажать картошку?». Кроме того, по такому запросу россияне искали, как сшить маску, встать на биржу труда, получить пропуск и вернуть обоняние.

При этом по началу «Что такое…» чаще всего искали определения пандемии или COVID-19. Согласно представленным данным, россияне чаще всего интересовались производством антисептика в домашних условиях в категории «В домашних условиях…». На втором месте стоит домашняя технология производства вина.

Также топ-3 раздела «События года» состоит из коронавируса, выборов в США и поправок к российской Конституции.

«Этот год подходит к концу. Он научил нас многому: ценить живое общение и друг друга, радоваться мелочам и видеть красоту рядом. Каким бы тяжелым этот год ни был, пусть в конечном счете он сделает нас немного лучше», — заключили в Google.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россияне выбрали лучших актеров десятилетия

— Клипы Little Big стали самыми популярными у россиян на YouTube

— Названы самые популярные сериалы 2020 года