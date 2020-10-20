Помпео обвинил РФ в «пренебрежении международной стабильностью»

Глава госдепа США Майк Помпео прокомментировал решение минюста США, который предъявил обвинения шестерым гражданам России в хакерских атаках и нападении на инфраструктуру других стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что Россия пренебрегает «международной стабильностью» и «общественной безопасностью» в киберпространстве.

«Россия, которая представляет себя поборником стабильности в киберпространстве, на самом деле является одним из крупнейших возмутителей спокойствия в глобальном интернете», — добавил Помпео.

Госсекретарь также обвинил Россию в «безответственном поведении» и призвал «положить этому конец».

Ранее американский минюст обвинил шестерых россиян в хакерских атаках, а также распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран и выборы. Вашингтон также подозревает их в сотрудничестве с Главным управлением Генштаба ВС России.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что никаких доказательств этого нет.

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