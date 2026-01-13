«Всплывет еще какой-то гол в 88-м году»: Дзюба о бомбардирском споре с Кержаковым

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба иронично высказался о заочном споре с бывшим форвардом петербургского «Зенита» Александром Кержаковым за звание лучшего бомбардира сборной России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Думаю, всплывет еще какой-то гол в 88-м году или в 86-м. Сейчас еще кто-нибудь обнаружится (улыбается). Честно говоря, я не знаю. Я бы не занимался такими делами. Кержа я очень уважаю! Если Сане хочется быть лучшим бомбардиром сборной — я не против», — сказал Дзюба.

Изначально сообщалось, что в 2005 году во время матча сборных России и Германии судьи ошибочно записали гол Кержакова на Андрея Аршавина. В ФИФА поступило официальное обращение, по итогам которого гол в организации переписали на Кержакова.

Как указал журналист Иван Карпов, окончательное решение по этому делу должен принять Российский футбольный союз, в который Кержаков уже направил свое обращение. Дело находится на контроле у генерального секретаря РФС Максима Митрофанова. При этом в РФС сообщили, что раз организатором матча является Немецкий футбольный союз, то решение должен выносить он.

Дзюба забил свой 31-й мяч в составе сборной России в матче против Гренады (5:0), который состоялся весной 2025 года, и обошел Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. У Кержакова на сегодняшний день в активе 30 голов. Если будет признан гол в матче России и Германии, то форварды сравняются по этому показателю.

Ранее в РФС ответили на спор Дзюбы и Кержакова по поводу рекорда.