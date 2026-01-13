Размер шрифта
Трамп пригрозил лишать выданного гражданства и высылать из страны мошенников-иностранцев

Трамп: США отзовут гражданство у осужденных за мошенничество иностранцев
Aaron Schwartz/Reuters

Соединенные Штаты будут лишать выданного гражданства любого осужденного за мошенничество иностранца. Об этом, выступая на экономическом форуме в Детройте, заявил президент США Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, власти отзовут гражданство любого натурализованного иммигранта из Сомали или из любой другой страны, который будет осужден за обман американцев. «Мы быстро выкинем их отсюда к чертям», - пригрозил Трамп.

13 января газета The Washington Post со ссылкой на оценки экономистов Института Брукингса сообщила, что США впервые за 50 лет потеряли больше иммигрантов, чем их прибыло в государство. Специалисты связывают это с резким падением числа прибывающих в Соединенные Штаты мигрантов при администрации президента Дональда Трампа.

До этого сообщалось, что госдепартамент США аннулировал более 100 тысяч виз, выданных лицам, которые были уличены в нарушении американского законодательства на территории страны.

Ранее США ввели полный запрет на въезд в страну граждан нескольких государств. 

