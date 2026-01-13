Размер шрифта
Житель Урала стал лотерейным мультимиллионером

Трое уральцев стали мультимиллионерами, но не забрали деньги
Большая удача сопутствует жителям Свердловской области в новом 2026 году: уже третий житель региона с начала января стал лотерейным мультимиллионером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Столото».

«Небывалая удача сопутствует жителям Свердловской области в лотереях от «Столото» с самого начала 2026 года. Уже третий житель региона выиграл многомиллионный суперприз», — заявили в компании.

Как отмечается, в первый день нового года трое участников из «Русского лото» выиграли главный приз «Новогоднего миллиарда», в том числе свердловчанин с 333 млн рублями. 5 января в лотерею разыграли суперприз около 60 млн руб. Выиграл снова житель региона. 12 января третий житель Свердловской области получил 91 млн руб., но еще не оформил выигрыш.

Возможно, он или она еще не знает о своем везении», — сообщили в «Столото».

С 2014 года все российские лотереи являются государственными, организаторами которых выступают Министерство финансов и Министерство спорта РФ. Проведение лотерей осуществляется под контролем ФНС России.

Ранее женщина по ошибке купила не тот лотерейный билет и выиграла $250 тысяч.

