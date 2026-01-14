Размер шрифта
Машков представил в «Современнике» третью версию спектакля «№13»

Машков представил третью версию спектакля «№13» — «ТОТ самый №13»
Сергей Пятаков/РИА Новости

На сцене «Современника» состоялась премьера спектакля «ТОТ самый №13», третьей интерпретации знаменитой постановки «№13», представленной художественным руководителем Театра Олега Табакова, народным артистом России Владимиром Машковым. Об этом пишет РИА Новости.

Впервые этот спектакль, основанный на пьесе Рэя Куни, был поставлен Машковым в 2001 году на Исторической сцене МХТ им. Чехова. В 2014 году зрители увидели обновленную версию – «№13D». Спектакль, на протяжении четверти века остававшийся одним из самых прибыльных в Москве, не покидал столичные подмостки.

«Сегодня мы представляем спектакль Театра Олега Табакова «ТОТ самый №13». Спектакль непростой, технически и физически для артиста невероятно сложный. В год, который очень важен для нас, в год 90-летия нашего небесного художественного руководителя (Олега Табакова - ред.) мы договорились с Московским художественным театром, что этот спектакль перейдет в Театр Олега Табакова в новой версии», — поделился с прессой Владимир Машков.

Действие разворачивается в 13-м номере отеля, где помощник британского премьер-министра Ричард Уилли уединяется с девушкой Джейн Уорзингтон, молодой секретаршей своего политического оппонента. Однако они обнаруживают тело неизвестного мужчины. Попытки скрыть это происшествие втягивают в комичную ситуацию все больше персонажей, и каждое их действие лишь усугубляет хаос.

В ролях: Сергей Угрюмов, Владислав Миллер, Софья Бейман, Диана Булавина, Александр Фисенко, Милана Бру, Александр Лимин, Игорь Петров и Алексей Князев.

Ранее Машков назвал самый сложный жанр для постановки в театре.

