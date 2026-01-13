Киев погрузился в масштабный блэкаут

Украинская столица переживает серьезные перебои с электроснабжением, граничащие с полным отключением. Об этом сообщает «Страна.ua».

«В Киеве почти полный блэкаут», – сообщает издание. Длительное отсутствие электричества спровоцировало ажиотаж на автозаправочных станциях в пригороде Киева, где выстроились длинные очереди.

В ночь на 13 января российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре и предприятиям, имеющим отношение к Вооруженным силам Украины. Министерство энергетики Украины заявило о перебоях с электроснабжением в Киеве и ряде областей, включая Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Черниговскую, из-за повреждений энергообъектов.

По всей стране введены графики почасовых отключений, а в Киеве и Киевской области – аварийные отключения электроэнергии.

Продолжительные и массовые отключения электроэнергии начались на Украине в октябре из-за повреждений энергетических сетей и коммунальной инфраструктуры. С начала дня в местных СМИ появлялись сообщения о взрывах в нескольких городах, включая Киев, Одессу, Харьков, Чернигов и Павлоград в Днепропетровской области. Власти подтвердили поражение двух объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области.

Ранее в родном городе Зеленского после прилетов произошло частичное отключение света.