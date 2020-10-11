Twitter отметил твит Трампа об иммунитете к COVID-19 как вводящий в заблуждение
Социальная сеть Twitter отметила публикацию президента США Дональда Трампа о формировании у него иммунитета к коронавиурсу нового типа как вводящий в заблуждение.
«Этот твит нарушил правила Twitter о распространении вводящей в заблуждение и потенциально опасной информации, связанной с COVID-19. Однако Twitter определил, что сохранение доступа к данной публикации отвечает интересам общественности», — указано в специальной отметке.
Ранее заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп сообщил, что врачи подтверждают формирование у него иммунитета.
2 октября стало известно, что у Трампа обнаружили коронавирус. Сообщалось, что он и его супруга Меланья чувствуют себя хорошо и планируют остаться в Белом доме до выздоровления.
Позже Трамп был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Отмечалось, что у главы США наблюдались высокая температура и падение кислорода в крови.
Лечащий врач Трампа Шон Конли отметил, что госпитализация была лишь мерой предосторожности и президент чувствует себя хорошо.
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