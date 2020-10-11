Twitter отметил твит Трампа об иммунитете к COVID-19 как вводящий в заблуждение

Социальная сеть Twitter отметила публикацию президента США Дональда Трампа о формировании у него иммунитета к коронавиурсу нового типа как вводящий в заблуждение.

«Этот твит нарушил правила Twitter о распространении вводящей в заблуждение и потенциально опасной информации, связанной с COVID-19. Однако Twitter определил, что сохранение доступа к данной публикации отвечает интересам общественности», — указано в специальной отметке.

Ранее заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп сообщил, что врачи подтверждают формирование у него иммунитета.

2 октября стало известно, что у Трампа обнаружили коронавирус. Сообщалось, что он и его супруга Меланья чувствуют себя хорошо и планируют остаться в Белом доме до выздоровления.

Позже Трамп был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Отмечалось, что у главы США наблюдались высокая температура и падение кислорода в крови.

Лечащий врач Трампа Шон Конли отметил, что госпитализация была лишь мерой предосторожности и президент чувствует себя хорошо.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп заявил, что врачи подтверждают у него иммунитет к COVID-19

— Врач разрешил Трампу вернуться к публичным мероприятиям уже 10 октября

— Трамп: похоже, у меня иммунитет к COVID-19