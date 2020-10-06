Эксперт рассказала, как защитить свой аккаунт в WhatsApp

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала, как обезопасить свой аккаунт в WhatsApp от входа других людей. Об этом сообщает агентство »Прайм».

Так, она призвала контролировать десктопную версию приложения WhatsApp Web, проверяя актуальные соединения. При обнаружении подозрительных соединений стоит завершить все сессии.

Насибулина также призвала активировать оповещения безопасности, при желании установить пароль на доступ к устройству и двухфакторную аутентификацию для приложения, а также никому не давать свой смартфон.

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