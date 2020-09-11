Трамп заявил, что продления крайнего срока для продажи TikTok не будет

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет продлевать установленный срок для продажи китайского приложения TikTok, которое будет заблокировано в случае, если сделка не состоится, сообщает РИА «Новости».

«Мы либо закроем TikTok, либо продадим», — сказал президент.

Ранее власти страны приняли решение заблокировать TikTok на территории США, если его не выкупит американская компания до 15 сентября. Спецслужбы США утверждают, что руководство соцсети передаёт китайским властям персональные данные пользователей и занимается пропагандой.

Позже в ByteDance заявили, что компания будет судиться с американскими властями.

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