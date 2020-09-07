«Ъ»: в России произошли хакерские атаки на разработчиков банковского ПО

Разработчиков банковского программного обеспечения (ПО) и компаний строительного сектора атаковали хакеры китайской группировки Winnti. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По предварительным данным, всего заражено свыше 50 компьютеров по всему миру.

Как пояснили эксперты, злоумышленники внедряют вредоносный код еще на этапе разработки ПО. Как только оно будет установлено, программа приступает к сбору данных об организации. Затем на устройство загружается полноценный бэкдор, через который происходит кража информации.

Такие атаки грозят утечкой данных о счетах, суммах и трансакциях. Кроме того, через них может осуществляться корпоративный шпионаж.

В строительном секторе с помощью таких действий хакеры могут узнавать коммерческие секреты.

Отмечается, что возникновение таких атак меняет правила информационной безопасности в области разработки. Теперь в приоритете оказывается не столько разработка безопасного кода, сколько защита самих инфраструктур.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США обвинили хакеров из КНДР в краже средств из банков ряда стран