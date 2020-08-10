Apple оспорит решение ФАС по делу о злоупотреблении на рынке приложений
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Американская компания Apple отвергает претензии Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) и будет оспаривать их. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе компании.
Ранее ФАС признала, что компания Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений: компания ограничила доступ разработчиков мобильных приложений родительского контроля к рынку и не допускала в App Store любое приложение сторонних разработчиков.
Как заявили в Apple, корпорация уважает ФАС, но не согласна с таким решением.
«Планируем подать апелляцию», — отметили в компании.
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