Для анализа данных о коронавирусе задействуют суперкомпьютер

В Соедненных Штатах для обработки данных о коронавирусе будет использоваться суперкомпьютер. Об этом сообщили в пресс-службе американского Министерства здравоохранения и социальных служб.

Речь идет о самом быстродействующем суперкомпьютере в стране Summit, который находится в Национальной лаборатории США. Он был создан корпорацией IBM. В течение почти двух лет Summit считался самым быстродействующим компьютером в мире, однако в июне 2020 года статус перешел к японскому суперкомпьютеру «Фугаку».

В программу по обмену и анализу данными о COVID-19 будут также привлечены министерство по делам ветеранов и Минэнерго США. Конечная цель программы — создание вакцины и лекарств, которые смогут помочь заразившимся.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 16 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Билл Гейтс раскритиковал систему диагностики коронавируса в США

— Более 20 штатов США попали в «красную зону» из-за COVID-19