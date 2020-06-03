В Минкомсвязи назвали бредом причастность 5G к появлению COVID-19
Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов назвал бредом заявления о причастности связи 5G к появлению и распространению коронавируса, передает ТАСС.
По его словам, в ведомство поступает множество обращений, где утверждается, что коронавирус является порождением 5G.
«Такой, извините за выражение, бред несется в официальных обращениях, что удивляешься, ведь у нас было всеобщее среднее образование, даже до анекдотов доходит», — сказал Иванов.
Он отметил, что радиофобия является серьезной проблемой и может помешать строительству сети связи. Минкомсвязь совместно с регионами, заверил Иванов, будут по всем каналам разъяснять абсурдность подобных заявлений.
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