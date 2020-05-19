СМИ: Израиль совершил кибератаку на иранский порт Шахид-Раджаи

Израиль совершил 9 мая кибератаку на иранский порт Шахид-Раджаи, терминал которого находится в городе Бендер-Аббас на берегу Персидского залива. Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на ряд правительственных источников в США и других государствах.

По данным одного из источников, нападение было «высокоточным» и причинило большой ущерб. 10 мая власти Ирана заявили, что хакерам удалось испортить работу лишь частных компьютерных систем, при этом сети Организации портов и судоходства страны не повредились.

По данным газеты, данная кибератака могла быть ответом на кибервзлом 24 апреля по меньшей мере двух водораспределительных сетей Израиля в сельской местности.

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