МИД РФ ответил на обвинения США в сотрудничестве Apple и России
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МИД России ответил на обвинения США в адрес компании Apple о сотрудничестве с Россией и Китаем в установлении слежки за своими гражданами, пишет РИА «Новости».
По мнению ведомства, антироссийские настроения в США укрепились настолько, что страна начинает атаковать свой же бизнес. МИД добавил, что это плохо характеризует США.
Ранее генпрокурор США Уильям Барр заявил, что Apple помогает российскому режиму переместить центры данных, чтобы организовать масштабное наблюдение.
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