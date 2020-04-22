Дуров уверен, что после пандемии мир уже не станет прежним

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Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что после пандемии коронавируса мир уже никогда не будет прежним, его ждет «цивилизационный сдвиг». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Предприниматель уверен, что коронавирусная инфекция представляет угрозу для всех людей.

«Именно от нас зависит, будет ли новый мир, который в скором времени родится, лучшим местом, чем тот, который мы оставляем позади», — отметил Дуров.

При этом он добавил, что период самоизоляции может помочь в создании «лучшей версии себя», а технологиям показать свою ценность.

Дуров также сообщил, что в ближайшее время в дополнение к Telegram представит проект, которые поможет облегчить обучение во время самоизоляции.

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