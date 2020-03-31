Дума отсрочила закон об обязательной установке российского ПО до 2021 года

<img src="//img.gazeta.ru/files3/276/12866276/upload-Depositphotos_82904594_xl-2015-pic905-895x505-4085.jpg">

Государственная Дума РФ приняла решение перенести срок начала действия закона о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российского потребителя на 1 января 2021 года, сообщает ТАСС.

Требование о предустановке с 1 июля 2020 года программного обеспечения российского производства на цифровую технику было введено опубликованным 2 декабря 2019 федеральным законом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Яндекс» начал отслеживать индекс самоизоляции россиян

— Эксперт: общество должно изолировать распространителей «информационных вирусов»

— В Госдуме предложили ограничивать нарушающие российское законодательство сайты