Дума отсрочила закон об обязательной установке российского ПО до 2021 года

Государственная Дума РФ приняла решение перенести срок начала действия закона о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российского потребителя на 1 января 2021 года, сообщает ТАСС.

Требование о предустановке с 1 июля 2020 года программного обеспечения российского производства на цифровую технику было введено опубликованным 2 декабря 2019 федеральным законом.

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