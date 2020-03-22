Facebook временно снизит скорость видео

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Жителей Европы предупредили, что в Facebook и Instagram будет временно снижена скорость потокового видео, передает Reuters со ссылкой на представителя Facebook.

В компании пояснили, что данные меры будут введены, чтобы снизить потенциальную перегрузку сети из-за того, что сейчас тысячи европейцев работают из дома в связи со вспышкой коронавируса.

Ранее по той же причине компания Alphabet Inc. уведомила видеохостинг YouTube, что уменьшит качество видео в Европейском Союзе. Данную меру предприняла и стриминговая компания Netflix.

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