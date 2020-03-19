Tesla может начать производство аппаратов ИВЛ из-за коронавируса
При необходимости американская компания Tesla может начать производить аппараты искусственной вентиляции легких на своих заводах из-за коронавируса, написал гендиректор Илон Маск в Twitter.
«Мы будем производить аппараты искусственной вентиляции легких, если будет нехватка», — ответил Маск подписчику.
Ранее сообщалось, что ВОЗ попросила страны помочь увеличить производство медицинского оборудования.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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