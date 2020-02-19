Отец Ассанжа допустил, что его сын умрет в тюрьме

Отец основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон не исключил того, что если его сына экстрадируют в США, то тот умрет в тюрьме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мужчина признался, что в этом у него нет никаких сомнений.

При этом он подчеркнул, что поддержка его сына на Западе растет. По словам Шиптона, примером этого является заявление двух представителей австралийского парламента, которые призвали Британию заблокировать возможную передачу Ассанжа США.

Как известно, в среду, 19 февраля, Вестминстерский магистратский суд проведет очередные слушания по делу об экстрадиции Ассанжа.