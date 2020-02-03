YouTube будет удалять вводящий пользователей в заблуждение контент о выборах

Видео-сервис YouTube будет удалять связанный с выборами контент, который вводит пользователей в заблуждение, передает РИА «Новости».

Уточняется, что руководство сервиса приняло такое решение в преддверии выборов президента в США.

Поясняется, что люди посещают YouTube, чтобы узнать о кандидатах и ​​посмотреть, как проходит сезон выборов.

По новым правилам, сервис запретит технически подделанный или использованный в личных целях контент, вводящий в заблуждение пользователей. Сервис также намерен удалять видео, в которых сообщается неверная информация о выборах (например, неверная дата голосования).

Кроме того, отмечается, что будут заблокированы все каналы, владельцы которых выдают себя за других людей или скрывают свою связь с политическим деятелем, а также «накручивающие» просмотры, лайки и комментарии аккаунты .