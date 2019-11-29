Заявление «Газеты.Ru» по поводу внесения в список распространителей фейков Роскомнадзора.

Мы придерживаемся высочайших стандартов верификации нашей информации и качества материалов, выходящих на наших ресурсах, в том числе и в пабликах в социальных сетях. Мы не получали от Роскомнадзора требований об удалении информации, являющейся по мнению Генпрокуратуры фейковой. Поэтому мы намерены обратиться к регулятору за разъяснениями по поводу внесения паблика издания «Газета.ру» ВКонтакте в список информационных ресурсов, распространяющих недостоверную информацию.

При этом Роскомнадзоре заявили, что не имеют претензий к СМИ, чьи паблики оказались в списке ресурсов, которые регулярно распространяют недостоверную информацию, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что случаи распространения недостоверных данных относятся к информации в комментариях пользователей.

«Претензий к самим средствами массовой информации ни в требовании Генеральной прокуратуры, ни в Роскомнадзоре нет», — говорится в заявлении.

Ранее Роскомнадзор опубликовал список сайтов, содержащих «фейки».В него вошли такие СМИ как Mash, «Газета.Ru» и РБК — из-за постов и комментариев на страницах этих изданий во «ВКонтакте».

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