Хакеры опубликовали базу данных полумиллиона пользователей портала по трудоустройству

Хакеры опубликовали базу данных, якобы содержащую информацию о 500 тысячах пользователей портала для поиска работы jobinmoscow.ru, а также логины и пароли соискателей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно данным, на 27 ноября на jobinmoscow.ru было размещено более 566 тыс. вакансий от 209 тыс. компаний и более 195 тыс. резюме.

При этом если злоумышленники завладели логинами и паролями пользователей, то им будет несложно обнаружить аккаунты в соцсетях и попытаться взломать почту.

Кроме того, данные могут попасть на рынок поддельного трудоустройства. В этом случае мошенники заявляют, что человек почти принят, однако нужно за что-то заплатить, например, за обработку документов или спецодежду.

Также эксперты отмечают, что резюме содержит не только персональную информацию о соискателе, но и данные о бывших работодателях. В результате такой утечки, может стать открыта личная приписка работодателя и соискателя, а также появляется возможность подмены резюме или вакансий определенной компании для нанесения ущерба ее деловой репутации.

Однако специалисты не видят существенных угроз в такой утечке данных.

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