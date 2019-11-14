Страны БРИКС могут ввести криптовалюту

Страны-участники БРИКС обсуждают возможность использования единой криптовалюты в качестве инструмента для расчетов. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в ходе обсуждения было принято решение о снижении доли расчетов в долларах.

Уточняется, что Россия снизила долю доллара во внешнеторговых расчетах с 92% до 50% за пять лет, а доля рублевых расчетов наоборот выросла с 3% до 14%.

Отмечается, что криптовалютные расчеты планируется осуществлять через платежную систему БРИКС, создание которой обсуждается странами-участниками мероприятия.

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