Около 14 тыс. сайтов с наркотическим контентом заблокировали в России

Роскомнадзор заблокировал около 14 тысяч сайтов, в которых была запрещенная информация о наркотических веществах. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

По данным Роскомнадзора, с 2012 года была удалена информация, пропагандирующий наркотики, около 105 тыс. сайтов или страниц. Полностью заблокированы были около 14 тысяч сайтов.

До этого президент России Владимир Путин поручил правительству внести поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за пропаганду наркотиков в интернете.

Также лидер потребовал, чтобы были проработаны предложения, как увеличить штат полицейских, которые будут бороться с незаконным распространением наркотиков в интернете.

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