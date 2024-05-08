В одной из областей Украины произошел пожар на энергетическом объекте

Пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, где ранее произошли взрывы. Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук в своем Telegram-канале.

По ее словам, в настоящее время пожар локализован. Специалисты продолжают тушить возгорание. Информации о степени повреждения энергетического объекта нет.

8 мая министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что в пяти областях Украины зафиксировали повреждения на объектах генерации и передачи электроэнергии. По его словам, энергетики работают над восстановлением работоспособности энергетических объектов в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях страны.

После этого глава областной администрации Максим Козицкий сообщил о повреждении сразу двух инфраструктурных объектов во Львовской области Украины. По его словам, повреждены объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе и объект генерации в Червоноградском районе области, где зафиксированы два очага возгорания.

Ранее в Луганске потушили пожар после обстрела ВСУ нефтебазы.