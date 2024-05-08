Врач рассказала, как предотвратить появление похмелья

Для профилактики похмелья после застолья перед сном можно выпить кефир или тан. Они содержат аминокислоту триптофан, которая поможет снизить симптомы похмелья на следующий день, рассказала «Газете.Ru» главный врач Клинической больницы им. В.В. Виноградова, заслуженный врач России, профессор Ольга Шарапова.

Недомогание после употребления спиртного, известное как похмелье, проявляется рядом симптомов: от головной боли и тошноты до общей усталости, жажды и повышенной раздражительности. Основные причины этого состояния включают обезвоживание, вызванное диуретическим эффектом спиртного, а также накопление токсинов в результате метаболизма этанола.

«Кроме тана и кефира также полезны продукты с высоким содержанием витаминов группы В, калия, магния, цинка и витамина С, такие как бананы, абрикосы, зеленый чай, апельсиновый сок, орехи, авокадо, яйца, морепродукты и зеленые овощи. Важно пить много воды, особенно с лимоном, для восстановления электролитного баланса», – объяснила специалист.

Также, по словам Шараповой, для снижения вероятности похмелья необходимо соблюдать умеренность в употреблении алкоголя, пить его медленно, избегать смешивания различных напитков и не забывать о закуске.

«Самый высокий риск похмелья связан с употреблением крепких спиртных напитков, таких как водка и другой высокоградусный алкоголь. Они интенсивно нагружают печень и провоцируют обезвоживание. Чтобы снизить риск похмелья, предпочтение следует отдавать легким алкогольным напиткам, например, вину или пиву, и учитывать индивидуальную переносимость алкоголя и его качество. Следует избегать смешивания различных видов алкоголя и употребления сладких коктейлей, усугубляющих негативный эффект от выпитого», – заключила специалист.

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